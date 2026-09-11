Москва11 сенВести.Автобус "Нефаз" столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-21150 в Курской области, погибли три человека, сообщили в региональном УМВД.
Авария произошла вечером 10 сентября на 21-м километре трассы Фатеж – Дмитриев в Железногорском районе. По предварительным данным, произошло столкновение автобуса под управлением водителя 1976 г.р. с автомобилем ВАЗ-21150.
В результате ДТП водитель транспортного средства ВАЗ и пассажиры 1974 и 1987 г.р. скончались на месте происшествиясказано в сообщении
Обстоятельства ДТП устанавливаются.