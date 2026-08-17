В массовом ДТП с большегрузом в Адыгее погиб автомобилист, пострадала подросток

Автомобилист погиб и пострадала девочка-подросток в ДТП с большегрузом в Адыгее В массовом ДТП с большегрузом в Адыгее погиб автомобилист, пострадала подросток

Москва17 авг Вести.В Адыгее в результате массового дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза погиб 18-летний автомобилист, 15-летняя пассажирка госпитализирована. Об этом сообщила пресс-служба республиканского ГУ МВД.

Авария произошла около 21.30 мск 16 августа на территории Красногвардейского района Адыгеи. Согласно предварительным данным, вблизи аула Хатукай на перекрестке столкнулись большегрузный автомобиль и легковушка, после чего грузовик протаранил еще семь легковых автомобилей, припаркованных на обочине.

В результате ДТП 18-летний водитель одной из легковушек скончался на месте, а 15-летняя девочка, находившаяся в салоне одного из легковых автомобилей, получила различные травмы. Оба являются жителями Краснодарского края уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

В полиции пояснили, что в настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются точные причины и обстоятельства аварии.