Три человека погибли и трое пострадали в аварии в Кабардино-Балкарии

Трое погибли и трое пострадали в ДТП у Чегема в Кабардино-Балкарии Три человека погибли и трое пострадали в аварии в Кабардино-Балкарии

Москва12 окт Вести.В Чегемском районе произошло ДТП, в котором три человека погибли и трое были травмированы, сообщает Госавтоинспекция Кабардино-Балкарии в MAX.

По предварительной информации, около полуночи 11 октября на автодороге Чегем 2 – Булунгу управлявший BMW 48-летний житель Чегема выехал на полосу встречного движения и допустил столкновения с двигавшимися во встречном направлении автомобилями "ВАЗ 2107" и Lada Priora.

В результате дорожно-транспортного происшествия 20-летний водитель "Приоры", а также его пассажиры: 50-летняя женщина и 7-летний мальчик, получили травмы несовместимые с жизнью говорится в публикации

Еще два пассажира автомобиля Lada Priora – 30-летняя женщина и 3-летний ребенок, а также водитель BMW с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Водитель "семерки" не пострадал, отметили в ведомстве. Причины и все обстоятельства ДТП выясняются.