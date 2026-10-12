Москва12 октВести.В Чегемском районе произошло ДТП, в котором три человека погибли и трое были травмированы, сообщает Госавтоинспекция Кабардино-Балкарии в MAX.
По предварительной информации, около полуночи 11 октября на автодороге Чегем 2 – Булунгу управлявший BMW 48-летний житель Чегема выехал на полосу встречного движения и допустил столкновения с двигавшимися во встречном направлении автомобилями "ВАЗ 2107" и Lada Priora.
В результате дорожно-транспортного происшествия 20-летний водитель "Приоры", а также его пассажиры: 50-летняя женщина и 7-летний мальчик, получили травмы несовместимые с жизньюговорится в публикации
Еще два пассажира автомобиля Lada Priora – 30-летняя женщина и 3-летний ребенок, а также водитель BMW с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.
Водитель "семерки" не пострадал, отметили в ведомстве. Причины и все обстоятельства ДТП выясняются.