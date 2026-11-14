В дорожной аварии в Марий Эл три человека погибли, пятеро пострадали

На трассе в Марий Эл столкнулись три легковушки: 3 погибших, 5 пострадавших В дорожной аварии в Марий Эл три человека погибли, пятеро пострадали

Москва14 ноя Вести.В Звениговском районе Республики Марий Эл столкнулись сразу три легковых автомобиля, в результате три человека погибли, пятеро получили травмы, сообщает республиканская Госавтоинспекция в мессенджере MAX.

ДТП произошло днем 14 ноября на 64-м километре автодороги Йошкар-Ола –Зеленодольск.

Водитель автомашины Renault, как установлено предварительно, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомашиной Hyundai Solaris, Ford Focus. В результате ДТП 3 человека погибли, 5 пострадали говорится в публикации

На месте аварии организовано реверсивное движение.

Причины и обстоятельства случившегося выясняют автоинспекторы и следственно-оперативная группа. На место выехал начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Марий Эл полковник полиции Владимир Мухачев.