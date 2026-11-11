Москва11 нояВести.В Звениговском районе Республики Марий Эл произошло ДТП, которое унесло жизни 7 человек, сообщает региональная Госавтоинспекция в мессенджере MAX.
Авария случилась вечером 11 ноября на 45-м километре автодороги "Вятка". Там столкнулись два легковых автомобиля.
В результате ДТП 7 человек погибли, есть пострадавшиеотмечается в публикации
Обстоятельства происшествия устанавливаются. На место выехал начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Марий Эл полковник полиции Владимир Мухачев.