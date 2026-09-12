Устанавливаются личности шестерых погибших в ДТП под Архангельском Опознаны тела 7 погибших в ДТП под Архангельском, личности еще 6 устанавливаются

Москва12 сен Вести.В Архангельской области опознаны тела семерых погибших в результате ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и лесовоза, личности еще шестерых устанавливаются. Об этом сообщили в региональном правительстве.

По уточненным данным, в результате ДТП на трассе М-8 погибли 13 человек, в том числе трое детей – шести, 12 и 16 лет. На данный момент опознаны семь погибших, личности еще шестерых устанавливаются сказано в сообщении

ДТП произошло вечером 11 сентября на 1180-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры". Пассажирский микроавтобус "Газель" Next, ехавший из Северодвинска в Березник, при обгоне легкового автомобиля Nissan столкнулся со встречным лесовозом Renault. В результате погибли 13 человек, в том числе трое детей, восемь человек пострадали. По факту ДТП возбуждены два уголовных дела.