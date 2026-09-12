Следователи ищут очевидцев ДТП с 13 погибшими в Архангельской области СК устанавливает очевидцев ДТП с 13 погибшими в Архангельской области

Москва12 сен Вести.СК в рамках расследования уголовных дел о ДТП на трассе М-8 "Холмогоры" в Архангельской области, в результате которого погибли 13 человек и восемь пострадали, устанавливает очевидцев произошедшего. Об этом сообщили в СУ СКР по Архангельской области и НАО.

Просим граждан, ставших очевидцами ДТП, а также водителей, проезжавших по указанному участку автодороги и располагающих записями видеорегистраторов, на которых мог быть зафиксирован момент происшествия либо движение его участников непосредственно перед столкновением, связаться со следователями сказано в сообщении

Авария произошла вечером 11 сентября на 1180-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры". По данным регионального УМВД, около 19.20 пассажирский микроавтобус Газель Next при обгоне выехал на встречную полосу, обгоняя легковой автомобиль Nissan, и столкнулся с лесовозом Renault c прицепом, груженным бревнами.

В результате на месте происшествия скончались 13 человек, включая двоих детей, пострадали восемь.

По фаату произошедшего были возбуждены два уголовных дела – о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.