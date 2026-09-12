В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Архангельской области

Состояние одного из пострадавших в ДТП на трассе М-8 остается крайне тяжелым В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Архангельской области

Москва12 сен Вести.Один из пострадавших в ДТП с микроавтобусом и лесовозом на трассе М-8 "Холмогоры" в Архангельской области находится в крайне тяжелом состоянии, состояние еще троих врачи оценивают как тяжелое. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Богданов.

В Архангельской областной клинической больнице состояние троих пациентов удалось стабилизировать. Они остаются в тяжелом, но стабильном состоянии. Состояние еще одного пациента оценивается как крайне тяжелое сказал министр

В стальном состоянии находятся пострадавшие, госпитализированные в Первую городскую клиническую больницу имени Волосевич. Один из пациентов будет переведен в областную офтальмологическую больницу для проведения операции по поводу травмы глаза.

Состояние еще одного пациента, которого доставили в Архангельскую областную детскую клиническую больницу, оценивается как стабильное, добавили в Минздраве.

Авария произошла вечером 11 сентября на 1180-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры". По данным регионального УМВД, около 19.20 пассажирский микроавтобус Газель Next при обгоне выехал на встречную полосу, обгоняя легковой автомобиль Nissan, и столкнулся с лесовозом Renault c прицепом, груженным бревнами.

В результате на месте происшествия скончались 13 человек, включая двоих детей, пострадали восемь.

По факту произошедшего были возбуждены два уголовных дела – о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.