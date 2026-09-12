В попавшем в ДТП на архангельской трассе микроавтобусе находились 19 человек

В микроавтобусе, попавшем в ДТП под Архангельском находились 19 человек В попавшем в ДТП на архангельской трассе микроавтобусе находились 19 человек

Москва12 сен Вести.В пассажирской "Газели" Next, попавшей в лобовое ДТП с лесовозом на федеральной трассе М-8 "Холмогоры" находились 19 человек, сообщили в ГУ МЧС по региону.

По последним данным, в результате столкновения погибли 13 человек, включая водителей автобуса и большегруза, а также 11 пассажиров.

В автомобиле "Ниссан Альмера" находился 1 человек. В грузовом автомобиле "Камаз" (лесовоз) с полуприцепом находился 1 человек. В микроавтобусе ГАЗ-А65R32 Next находилось 19 человек говорится в сообщении

ДТП произошло вечером 11 сентября на 1180-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры". Пассажирский микроавтобус "Газель" Next, ехавший из Северодвинска в Березник, при обгоне легкового автомобиля Nissan столкнулся со встречным лесовозом Renault. В результате погибли 13 человек, в том числе трое детей, восемь человек пострадали. По факту ДТП возбуждены два уголовных дела.