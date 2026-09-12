УМВД: трое детей погибли в ДТП на трассе в Архангельской области

В ДТП с микроавтобусом и лесовозом на архангельской трассе погибли трое детей УМВД: трое детей погибли в ДТП на трассе в Архангельской области

Москва12 сен Вести.Трое детей стали жертвами ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и лесовоза на трассе М-8 "Холмогоры" в Архангельской области, всего погибли 13 человек. Уточненные данные сообщили в УМВД по региону.

По уточненным данным, в дорожно-транспортном происшествии погибли 13 человек, в том числе 3 несовершеннолетних. Среди погибших – водитель грузового автомобиля, водитель и 11 пассажиров микроавтобуса сказано в сообщении

По данным полиции, восемь человек были госпитализированы.

ДТП произошло вечером 11 сентября на 1180-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры". Пассажирский микроавтобус "Газель" Next, ехавший из Северодвинска в Березник, при обгоне легкового автомобиля Nissan столкнулся со встречным лесовозом Renault. По факту ДТП возбуждены два уголовных дела.

Полиция просит очевидцев, а также водителей, располагающих записями видеорегистраторов, на которых мог быть зафиксирован момент ДТП либо движение его участников непосредственно перед столкновением, связаться со следователями.