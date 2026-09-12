Погибшим в ДТП на архангельской трассе детям было шесть, 12 и 16 лет

Власти назвали возраст погибших в ДТП под Архангельском детей Погибшим в ДТП на архангельской трассе детям было шесть, 12 и 16 лет

Москва12 сен Вести.Детям, которые погибли в ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и лесовоза в Архангельской области, было шесть, 12 и 16 лет. Об этом сообщили в региональном правительстве.

По уточненным данным, в результате ДТП на трассе М-8 погибли 13 человек, в том числе трое детей – шести, 12 и 16 лет сказано в сообщении

Ранее в региональной прокуратуре сообщили, что из 13 погибших трое – несовершеннолетние. Также погибли водители микроавтобуса и лесовоза.

ДТП произошло вечером 11 сентября на 1180-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры". Пассажирский микроавтобус "Газель" Next, ехавший из Северодвинска в Березник, при обгоне легкового автомобиля Nissan столкнулся со встречным лесовозом Renault. В результате погибли 13 человек, в том числе трое детей, восемь человек пострадали. По факту ДТП возбуждены два уголовных дела.