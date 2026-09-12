Москва12 сенВести.В Архангельской области увеличилось количество погибших детей в крупном пятничном ДТП. Согласно последним данным, в аварии погибли четыре ребенка. Об этом сообщает региональный минздрав.
Происшествие на дороге произошло на трассе М-8 "Холмогоры".
Среди 13 погибших – четверо детей. Установлен их возраст: 6, 11, 15 и 16 летговорится в публикации ведомства
ДТП произошло на границе Холмогорского и Приморского округов. Предварительно, столкнулись микроавтобус, лесовоз и легковой автомобиль.
В Архангельской области 12 сентября объявлено днем траура.