Число погибших в ДТП в Архангельской области детей возросло до четырех Минздрав Архангельской области: среди 13 погибших в крупном ДТП четверо детей

Москва12 сен Вести.В Архангельской области увеличилось количество погибших детей в крупном пятничном ДТП. Согласно последним данным, в аварии погибли четыре ребенка. Об этом сообщает региональный минздрав.

Происшествие на дороге произошло на трассе М-8 "Холмогоры".

Среди 13 погибших – четверо детей. Установлен их возраст: 6, 11, 15 и 16 лет говорится в публикации ведомства

ДТП произошло на границе Холмогорского и Приморского округов. Предварительно, столкнулись микроавтобус, лесовоз и легковой автомобиль.

В Архангельской области 12 сентября объявлено днем траура.