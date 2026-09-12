Выжившая в ДТП под Архангельском рассказала подробности трагедии Пассажирка автобуса, выжившая в ДТП под Архангельском, рассказала о трагедии

Москва12 сен Вести.В первые минуты после аварии в автобусе слышались стоны, и весь салон был в крови. Об этом "Известиям" рассказала пострадавшая в ДТП с пассажирским микроавтобусом, лесовозом и легковым автомобилем в Архангельской области.

По ее словам, она не помнит сам момент ДТП, но почувствовала удар и увидела, как посыпались стекла.

По сторонам смотрю: все так сильно разбито, люди все в крови, все в этом. Впереди меня сидела сестра моя родная, вот я сразу к ней подобралась сказала Татьяна Немытова, добавив, что после ДТП к автобусу стали сбегаться очевидцы, которые эвакуировали раненых до прибытия медиков и спасателей, а также помогали расчищать салон от сидений

Врачи диагностировали у нее сильный ушиб и несколько синяков, в том числе и от ремня безопасности. Сейчас у нее опух глаз и при ходьбе наблюдается дискомфорт в одной из ног. От госпитализации она отказалась. Ее сестра получила перелом левой руки, осколочные ранения лица и сильное рассечение губы. Ехавшая с ними собака в аварии не пострадала, добавила девушка.

На одной из остановок в салон зашел мужчина, для которого не было места. Он сел на ступеньку, а в момент ДТП вылетел в окно, рассказала девушка.