Минздрав: состояние одной из пострадавших в ДТП под Архангельском крайне тяжелое

Одна из пострадавших под Архангельском находится в крайне тяжелом состоянии Минздрав: состояние одной из пострадавших в ДТП под Архангельском крайне тяжелое

Москва12 сен Вести.Состояние одной их пострадавших в результате ДТП в Архангельской области врачи оценивают, как крайне тяжелое. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Богданов.

Он отметил, что решается вопрос о ее дальнейшей транспортировке в федеральный медицинский центр.

В настоящее время она нетранспортабельна и продолжает получать необходимое лечение в Архангельской областной клинической больнице сказано в сообщении

Также ранее Богданов сообщал, что трое из пострадавших находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.

ДТП произошло вечером 11 сентября на 1180-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры". Пассажирский микроавтобус "Газель" Next, ехавший из Северодвинска в Березник, при обгоне легкового автомобиля Nissan столкнулся со встречным лесовозом Renault. В результате погибли 13 человек, в том числе трое детей, восемь человек пострадали. По факту ДТП возбуждены два уголовных дела. В регионе 12 сентября объявлен днем траура.