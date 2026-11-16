Москва16 нояВести.В Пермском крае в результате дорожно-транспортного происшествия погибли трое человек, включая ребенка, еще один пострадал. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
ДТП произошло на трассе Болгары — Юго-Камский — Крылово. Согласно предварительным данным, автомобилист на "Ниве" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Geely.
Водители обоих автомобилей, несовершеннолетний пассажир автомобиля Geely, мальчик 2022 года рождения, скончались на месте ДТПговорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости
Кроме того, в аварии пострадала пассажирка автомобиля Geely.
В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины аварии.