Трое человек, включая ребенка, погибли в ДТП на трассе в Пермском крае

В Пермском крае в ДТП погибли трое, включая ребенка Трое человек, включая ребенка, погибли в ДТП на трассе в Пермском крае

Москва16 ноя Вести.В Пермском крае в результате дорожно-транспортного происшествия погибли трое человек, включая ребенка, еще один пострадал. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло на трассе Болгары — Юго-Камский — Крылово. Согласно предварительным данным, автомобилист на "Ниве" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Geely.

Водители обоих автомобилей, несовершеннолетний пассажир автомобиля Geely, мальчик 2022 года рождения, скончались на месте ДТП говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости

Кроме того, в аварии пострадала пассажирка автомобиля Geely.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины аварии.