Москва8 нояВести.Водитель легкового автомобиля и его несовершеннолетний пассажир погибли в результате лобового столкновения на трассе в Пермском крае. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла вечером 7 ноября на 87-м километре автодороги Голдыри – Орда – Октябрьский. По предварительным данным, водитель автомобиля "Омода" по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с "Нивой", за рулем которой находился мужчина 1963 года рождения.
В результате автоаварии смертельные травмы получили водитель автомобиля "Нива" и несовершеннолетний пассажир иномаркисказано в сообщении
Также травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир иномарки.
По факту ДТП организована проверка.