Взрослый и подросток погибли в ДТП в Пермском крае

Два человека погибли в лобовом ДТП в Пермском крае Взрослый и подросток погибли в ДТП в Пермском крае

Москва8 ноя Вести.Водитель легкового автомобиля и его несовершеннолетний пассажир погибли в результате лобового столкновения на трассе в Пермском крае. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла вечером 7 ноября на 87-м километре автодороги Голдыри – Орда – Октябрьский. По предварительным данным, водитель автомобиля "Омода" по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с "Нивой", за рулем которой находился мужчина 1963 года рождения.

В результате автоаварии смертельные травмы получили водитель автомобиля "Нива" и несовершеннолетний пассажир иномарки сказано в сообщении

Также травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир иномарки.

По факту ДТП организована проверка.