Виновником ДТП с погибшими в Пермском крае мог стать водитель легковушки

В МВД назвали возможного виновника смертельного ДТП на трассе в Пермском крае Виновником ДТП с погибшими в Пермском крае мог стать водитель легковушки

Москва4 ноя Вести.Правоохранители работают на месте ДТП на трассе в Пермском крае, в результате которого, по некоторым данным, погибли четыре человека. Как сообщает ГУ МВД России по Прикамью, предварительно, виновником лобового столкновения мог стать водитель легковушки, который выехал на встречную полосу.

Авария произошла 4 ноября, в среду, на 35-м километре дороги Кукуштан — Оса — Чайковский в Кунгурском районе.

По автодороге Кукуштан — Чайковский двигался автомобиль Geely, водитель которого, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с а/м КамАЗ. В результате ДТП есть погибшие говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.