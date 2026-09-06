Четверо человек погибли в результате ДТП в Краснодарском крае

В Краснодарском крае в результате лобового ДТП погибли четверо человек Четверо человек погибли в результате ДТП в Краснодарском крае

Москва6 сен Вести.В Краснодарском крае в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей погибли четверо человек. Об этом сообщил региональный главк МВД России.

Авария произошла в Калининском районе на автодороге Калининская - Новотитаровская. Соглас предварительным данным, 19-летняя водитель Lada Priora выехала на встречную полосу и допустила лобовое столкновение с Renault.

Погибли 4 человека: водитель автомобиля Lada, а также водитель и два пассажира Renault. 15-летняя пассажирка отечественного авто с травмами различной степени тяжести госпитализирована говорится в канале ведомства на платформе MAX

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.