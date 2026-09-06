Москва6 сенВести.В Краснодарском крае в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей погибли четверо человек. Об этом сообщил региональный главк МВД России.
Авария произошла в Калининском районе на автодороге Калининская - Новотитаровская. Соглас предварительным данным, 19-летняя водитель Lada Priora выехала на встречную полосу и допустила лобовое столкновение с Renault.
Погибли 4 человека: водитель автомобиля Lada, а также водитель и два пассажира Renault. 15-летняя пассажирка отечественного авто с травмами различной степени тяжести госпитализированаговорится в канале ведомства на платформе MAX
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.