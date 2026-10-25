Два человека погибли в ДТП в Красноярском крае

Два человека стали жертвами ДТП на красноярской трассе Два человека погибли в ДТП в Красноярском крае

Москва25 окт Вести.В Красноярском крае два человека погибли в лобовом столкновении легкового автомобиля и большегруза. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, утром 25 октября на 671-м километре федеральной автодороги "Сибирь" под Ачинском 25-летний водитель Toyota Corona Premio не справился с управлением и выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом Shacman.

В результате ДТП пассажиры легкового автомобиля (мужчины в возрасте 23 и 25 лет) скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи, водитель транспортного средства госпитализирован в больницу сказано в сообщении

Обстоятельства происшествия выясняются.