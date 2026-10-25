Москва25 октВести.В Красноярском крае два человека погибли в лобовом столкновении легкового автомобиля и большегруза. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По информации ведомства, утром 25 октября на 671-м километре федеральной автодороги "Сибирь" под Ачинском 25-летний водитель Toyota Corona Premio не справился с управлением и выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом Shacman.
В результате ДТП пассажиры легкового автомобиля (мужчины в возрасте 23 и 25 лет) скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи, водитель транспортного средства госпитализирован в больницусказано в сообщении
Обстоятельства происшествия выясняются.