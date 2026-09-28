Москва28 сенВести.Инспекторы выясняют обстоятельства ДТП на 337 км федеральной трассы А-350 Чита-Забайкальск, в результате которого погибли два человека, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции Забайкальского края.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.
В результате ДТП 44-летний водитель и 46-летний пассажир легковой машины погиблиговорится в сообщении
Сотрудниками полиции устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.