Москва20 сенВести.В Рыбинском округе Красноярского края произошло ДТП, в котором погибли водители двух грузовых автомобилей, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.
По предварительным данным, днем 20 сентября на 1002-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" грузовой автомобиль, двигавшийся со стороны Канска в направлении Красноярска, выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой. После этого произошло столкновение с двумя легковушками.
В результате ДТП водители грузовых автомобилей от полученных травм скончались на месте происшествияговорится в публикации
На месте аварии работают сотрудники органов внутренних дел, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.
Инспекторами ДПС организовано реверсивное движение.