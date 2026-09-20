В масштабном ДТП в Красноярском крае погибли водители двух грузовиков

В Красноярском крае столкнулись два грузовика, водители погибли В масштабном ДТП в Красноярском крае погибли водители двух грузовиков

Москва20 сен Вести.В Рыбинском округе Красноярского края произошло ДТП, в котором погибли водители двух грузовых автомобилей, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.

По предварительным данным, днем 20 сентября на 1002-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" грузовой автомобиль, двигавшийся со стороны Канска в направлении Красноярска, выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой. После этого произошло столкновение с двумя легковушками.

В результате ДТП водители грузовых автомобилей от полученных травм скончались на месте происшествия говорится в публикации

На месте аварии работают сотрудники органов внутренних дел, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.

Инспекторами ДПС организовано реверсивное движение.