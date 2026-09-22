На Кубани два человека погибли в тройном ДТП с большегрузом

Два человека погибли в тройном ДТП на Кубани На Кубани два человека погибли в тройном ДТП с большегрузом

Москва22 сен Вести.Два человека стали жертвами тройного ДТП в Краснодарском крае, организована проверка, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла днем 22 сентября на 70-м километре федеральной трассы "Кавказ" в Тихорецком районе. По предварительным данным, 40-летний житель тульской области за рулем Ford Transit выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем MAN. После столкновения Ford по инерции столкнулся с двигавшимся за ним автомобилем Kia.

В результате ДТП водитель и пассажир Ford Transit погибли на месте происшествия. Водитель грузового автомобиля MAN с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение сказано в сообщении

Обстоятельства происшествия выясняются.