Москва25 авгВести.В Красноярском крае в результате ДТП с участием двух автомобилей на трассе Ольгино – Уяр погибли два человека, еще двое получили травмы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Авария произошла на территории Манско-Уярского округа. после столкновения одна из машин загорелась.
Столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибли 2 человека, еще двое травмированы. Прибывшие на место сотрудники МЧС России потушили пожар на площади 5 квадратных метров, деблокировали одного пострадавшегоговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
На месте работают оперативные и экстренные службы. Детали и все обстоятельства случившегося предстоит выяснить правоохранителям.