Два человека погибли и двое пострадали в ДТП на трассе в Красноярском крае

Две машины столкнулись на трассе под Красноярском, есть погибшие и пострадавшие Два человека погибли и двое пострадали в ДТП на трассе в Красноярском крае

Москва25 авг Вести.В Красноярском крае в результате ДТП с участием двух автомобилей на трассе Ольгино – Уяр погибли два человека, еще двое получили травмы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Авария произошла на территории Манско-Уярского округа. после столкновения одна из машин загорелась.

Столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибли 2 человека, еще двое травмированы. Прибывшие на место сотрудники МЧС России потушили пожар на площади 5 квадратных метров, деблокировали одного пострадавшего говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

На месте работают оперативные и экстренные службы. Детали и все обстоятельства случившегося предстоит выяснить правоохранителям.