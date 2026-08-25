Москва25 авгВести.В Красноярском крае выясняют обстоятельства смертельной аварии, жертвами которой стали два человека. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.
По данным полиции, вечером 25 августа на 1025-м километре трассы "Сибирь" в Канском районе 25-летний водитель Toyota Corona выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Scania.
В результате аварии водитель легкового автомобиля и девушка-пассажир погибли на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощиговорится в сообщении
Трасса частично перекрыта, организовано реверсивное движение, добавили в полиции.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.