Машину разорвало на части в ДТП в Красноярске, погибли два человека

Два человека погибли и два пострадали в ДТП в Красноярске Машину разорвало на части в ДТП в Красноярске, погибли два человека

Москва18 окт Вести.Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия в Красноярске, сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Авария произошла на Семафорной улице, где столкнулись автомобили Honda и Toyota.

По предварительной информации, 29-летний водитель Honda не справился с управлением и столкнулся со встречным транспортным средством. Судя по опубликованным правоохранителями кадрам с места ЧП, одну из машин разорвало на части.

В результате ДТП погиб водитель и пассажир (30-летняя женщина) автомобиля Honda говорится в заявлении ведомства в MAX

Находившиеся в автомобиле Toyota 47-летний водитель и его 44-летняя пассажирка выжили и были доставлены в больницу. Им потребовалась госпитализация.