Москва24 нояВести.В Красноярске в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб и еще трое пострадали. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.
Авария произошла в ночное время 24 ноября в районе дома №77/1 на улице Калинина. Столкнулись легковые автомобили Nissan и BMW.
В результате ДТП водитель Nissan от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, а двое пассажиров Nissan и пассажир BMW были доставлены в медицинское учреждение для дальнейшего обследованияуточняется в канале ведомства на платформе MAX
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают все обстоятельства аварии.