Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Красноярске

В Красноярске в результате ДТП погиб автомобилист, трое человек пострадали Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Красноярске

Москва24 ноя Вести.В Красноярске в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб и еще трое пострадали. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

Авария произошла в ночное время 24 ноября в районе дома №77/1 на улице Калинина. Столкнулись легковые автомобили Nissan и BMW.

В результате ДТП водитель Nissan от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, а двое пассажиров Nissan и пассажир BMW были доставлены в медицинское учреждение для дальнейшего обследования уточняется в канале ведомства на платформе MAX

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают все обстоятельства аварии.