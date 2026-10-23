Москва23 октВести.В Красноярском крае пори столкновения трех легковых автомобилей пострадали четыре человека, всех госпитализировали. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
ДТП произошло вечером 23 октября в городе Железногорск. По данным ГАИ, водитель Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda и Lada Priora.
В результате ДТП водитель и два пассажира Honda (50-летняя женщина и 23-летний мужчина), а также 19-летний пассажир Toyota, получили телесные повреждения. В настоящее время пострадавшие доставлены бригадой скорой помощи в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощьсказано в сообщении
На месте происшествия работают правоохранители. По факту ДТП организована проверка.