Четыре человека пострадали в массовой аварии в Красноярском крае

В Красноярском крае четыре человека пострадали в ДТП Четыре человека пострадали в массовой аварии в Красноярском крае

Москва23 окт Вести.В Красноярском крае пори столкновения трех легковых автомобилей пострадали четыре человека, всех госпитализировали. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло вечером 23 октября в городе Железногорск. По данным ГАИ, водитель Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda и Lada Priora.

В результате ДТП водитель и два пассажира Honda (50-летняя женщина и 23-летний мужчина), а также 19-летний пассажир Toyota, получили телесные повреждения. В настоящее время пострадавшие доставлены бригадой скорой помощи в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь сказано в сообщении

На месте происшествия работают правоохранители. По факту ДТП организована проверка.