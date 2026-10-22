Три человека пострадали в Хабаровске в ДТП, один из автомобилей загорелся

В Хабаровске машина загорелась после ДТП, пострадали трое Три человека пострадали в Хабаровске в ДТП, один из автомобилей загорелся

Москва22 окт Вести.В Хабаровске произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края.

Инцидент на дороге случился днем 22 октября после того, как Toyota Vista выехала на встречную полосу после потери водителем управления. Навстречу ехала Toyota Yaris.

В результате происшествия 3 человека получили травмы – оба водителя и пассажир Toyota Yaris говорится в публикации

Все они доставлены в медицинское учреждение.

Ведется установление всех обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия.