Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Кировской области

Массовое ДТП произошло в Кировской области, четверо пострадавших Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Кировской области

Москва22 ноя Вести.В Кировской области четыре человека пострадали в результате массового ДТП, их доставили в больницу на осмотр. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, днем 22 ноября в поселке Кильмези столкнулись легковые автомобили "Ниссан Кашкай", "Рено Дастер" и "Лада Гранта". Прибывшие спасатели деблокировали водителя и пассажира из искореженного "Ниссана".

Количество пострадавших уточняется. Бригада медиков увезла на осмотр в лечебное учреждение четырех человек говорится в сообщении

Обстоятельства аварии устанавливаются.