Москва22 нояВести.В Кировской области четыре человека пострадали в результате массового ДТП, их доставили в больницу на осмотр. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
По информации ведомства, днем 22 ноября в поселке Кильмези столкнулись легковые автомобили "Ниссан Кашкай", "Рено Дастер" и "Лада Гранта". Прибывшие спасатели деблокировали водителя и пассажира из искореженного "Ниссана".
Количество пострадавших уточняется. Бригада медиков увезла на осмотр в лечебное учреждение четырех человекговорится в сообщении
Обстоятельства аварии устанавливаются.