Москва6 октВести.Вблизи деревни Увальево Ивановской области произошло ДТП, в котором столкнулись четыре автомобиля. Три человека пострадали, стало известно из публикации регионального МЧС.
Инцидент на дороге случился днем вторника, 6 октября. Друг в друга врезались Nissan Qashqai, MAH, Lada Kalina и Daihatsu.
В результате ДТП пострадали три человека, из них 1 ребенокнаписано в сообщении министерства
В связи с аварией на дороге возникли ограничения в движении – оно осуществляется по одной полосе. Розлива топлива не зафиксировано.