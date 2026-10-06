Три человека пострадали в столкновении четырех машин в Ивановской области

В Ивановской области в ДТП четырех машин пострадали трое, в том числе ребенок Три человека пострадали в столкновении четырех машин в Ивановской области

Москва6 окт Вести.Вблизи деревни Увальево Ивановской области произошло ДТП, в котором столкнулись четыре автомобиля. Три человека пострадали, стало известно из публикации регионального МЧС.

Инцидент на дороге случился днем вторника, 6 октября. Друг в друга врезались Nissan Qashqai, MAH, Lada Kalina и Daihatsu.

В результате ДТП пострадали три человека, из них 1 ребенок написано в сообщении министерства

В связи с аварией на дороге возникли ограничения в движении – оно осуществляется по одной полосе. Розлива топлива не зафиксировано.