Москва7 сенВести.В Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей, в котором есть пострадавшие. Об этом сообщает ГАИ по региону.
Инцидент на трассе Ростов – Волгодонск произошел 6 сентября. В полосах попутного и встречного движения столкнулись Lada Granta, Hyundai Accent, Toyota Avensis и Ford Edge.
В результате ДТП пострадали водитель Toyota, пассажиры Hyundai и пассажиры Toyotaнаписано в публикации автоинспекции
В общей сложности пострадали пять человек.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.