Пять человек пострадали в ДТП четырех автомобилей в Ростовской области

На трассе в Ростовской области столкнулись 4 автомобиля, пострадали пятеро Пять человек пострадали в ДТП четырех автомобилей в Ростовской области

Москва7 сен Вести.В Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей, в котором есть пострадавшие. Об этом сообщает ГАИ по региону.

Инцидент на трассе Ростов – Волгодонск произошел 6 сентября. В полосах попутного и встречного движения столкнулись Lada Granta, Hyundai Accent, Toyota Avensis и Ford Edge.

В результате ДТП пострадали водитель Toyota, пассажиры Hyundai и пассажиры Toyota написано в публикации автоинспекции

В общей сложности пострадали пять человек.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.