Москва31 авгВести.В городе Волжском Волгоградской области произошло ДТП с участием автобуса, в котором пострадали пять человек. Об этом сообщает управление МВД России по региону в MAX.
По данным ведомства, автомобиль Hyundai Solaris под управлением 36-летней женщины-водителя не уступил дорогу автобусу, а после выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Granta.
В результате ДТП водитель Hyundai и четверо пассажиров автобуса, в том числе трое несовершеннолетних 3, 11 и 15 лет, доставлены в медучреждениеговорится в сообщении
Подробности не сообщаются.