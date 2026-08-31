Двое взрослых и трое детей пострадали в ДТП с автобусом в Волгоградской области

Пять человек, включая троих детей, пострадали в ДТП с автобусом под Волгоградом Двое взрослых и трое детей пострадали в ДТП с автобусом в Волгоградской области

Москва31 авг Вести.В городе Волжском Волгоградской области произошло ДТП с участием автобуса, в котором пострадали пять человек. Об этом сообщает управление МВД России по региону в MAX.

По данным ведомства, автомобиль Hyundai Solaris под управлением 36-летней женщины-водителя не уступил дорогу автобусу, а после выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Granta.

В результате ДТП водитель Hyundai и четверо пассажиров автобуса, в том числе трое несовершеннолетних 3, 11 и 15 лет, доставлены в медучреждение говорится в сообщении

Подробности не сообщаются.