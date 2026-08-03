Москва3 авгВести.В Волгограде в результате ДТП с пассажирским автобусом пострадала пятилетняя девочка - она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на комитет здравоохранения Волгоградской области.
Ребенок находится в реанимационном отделении больницы СМП №7, состояние тяжелоеговорится в публикации
Ранее сообщалось, что авария произошла в Дзержинском районе Волгограда. 59-летний водитель за рулем Audi врезался в стоящий автобус. В результате пострадали водитель иномарки и две его пассажирки - 45-летняя женщина и пятилетняя девочка. Их доставили в медучреждение. Позднее женщина скончалась в больнице.
Водитель иномарки находится в отделении сочетанной травмы в больнице №25. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.