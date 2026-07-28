Москва28 июлВести.После ДТП с пассажирским автобусом на юге Москвы, врезавшимся в дерево, в больницы доставлены 5 человек, сообщает городская Госавтоинспекция.
В настоящее время медики осматривают пассажиров транспортного средства… 5 пассажиров автобуса доставлены в медучрежденияговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Авария произошла 28 июля, во вторник, на улице Академика Миллионщикова. Предварительно, водитель потерял управление из-за плохого самочувствия. По некоторым данным, всего могли пострадать 17 человек, в том числе двое грудных детей.
Правоохранители работают на месте. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.