После ДТП с пассажирским автобусом на юге Москвы в больницы доставлены 5 человек

Пять человек доставлены в больницы с места ДТП с автобусом на юге Москвы После ДТП с пассажирским автобусом на юге Москвы в больницы доставлены 5 человек

Москва28 июл Вести.После ДТП с пассажирским автобусом на юге Москвы, врезавшимся в дерево, в больницы доставлены 5 человек, сообщает городская Госавтоинспекция.

В настоящее время медики осматривают пассажиров транспортного средства… 5 пассажиров автобуса доставлены в медучреждения говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Авария произошла 28 июля, во вторник, на улице Академика Миллионщикова. Предварительно, водитель потерял управление из-за плохого самочувствия. По некоторым данным, всего могли пострадать 17 человек, в том числе двое грудных детей.

Правоохранители работают на месте. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.