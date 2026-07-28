Москва28 июлВести.На юге Москвы водитель пассажирского автобуса потерял управление и врезался в дерево. Предварительно, мужчине стало плохо за рулем. В результате пострадали 17 человек. Об этом сообщает РЕН ТВ.
ДТП произошло днем 28 июля, во вторник, на улице Академика Миллионщикова.
Автобус влетел в дерево из-за состояния водителя… В результате инцидента травмы получили 17 человек, среди которых двое грудных детейговорится в сообщении СМИ в мессенджере МАХ
На месте работают правоохранители. Пострадавшие госпитализированы, подробности об их состоянии и степени полученных травм не приводятся.
Официальной информации о ДТП пока нет.