В ДТП под Волгоградом пострадали 6 человек, в том числе 2 детей

Шесть человек, включая двоих детей, пострадали в ДТП под Волгоградом В ДТП под Волгоградом пострадали 6 человек, в том числе 2 детей

Москва8 авг Вести.В Камышинском районе Волгоградской области произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек, в том числе двое детей, сообщает региональный главк МВД в MAX.

По предварительным данным, авария произошла сегодня, 8 августа, в 07.35 на 533 километре федеральной автодороги Сызрань – Саратов – Волгоград.

Там столкнулись автомобили LADA Vesta, Hyundai и MAN с полуприцепом.

В результате ДТП 6 человек, двое из которых несовершеннолетние, доставлены в медицинские учреждения говорится в публикации

Правоохранители работают на месте аварии, устанавливаются все ее обстоятельства.