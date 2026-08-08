Москва8 авгВести.В Камышинском районе Волгоградской области произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек, в том числе двое детей, сообщает региональный главк МВД в MAX.
По предварительным данным, авария произошла сегодня, 8 августа, в 07.35 на 533 километре федеральной автодороги Сызрань – Саратов – Волгоград.
Там столкнулись автомобили LADA Vesta, Hyundai и MAN с полуприцепом.
В результате ДТП 6 человек, двое из которых несовершеннолетние, доставлены в медицинские учрежденияговорится в публикации
Правоохранители работают на месте аварии, устанавливаются все ее обстоятельства.