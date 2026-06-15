Москва15 июнВести.В Алексеевском районе Самарской области на 106-м км автодороги М5 "Урал" столкнулись Toyota и грузовой автомобиль Shacman, пострадали шесть человек. Об этом сообщили в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области.
Произошло столкновение легкового автомобиля Toyota и грузового автомобиля Shacman. По нашей информации, пострадали шесть человек, госпитализированы в Нефтегорскую ЦРБговорится в сообщении
На место происшествия выезжали пожарно-спасательные подразделения, инспекторы ГИБДД и скорая помощь.