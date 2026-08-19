На трассе в Ростовской области столкнулись 14 автомобилей: шестеро пострадавших В Ростовской области произошло массовое ДТП, пострадали 6 человек

Москва19 авг Вести.Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло 19 августа в Ростовской области, травмы различной степени тяжести получили шесть человек, в том числе один несовершеннолетний, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.

Авария случилась днем на 940-м километре автодороги М-4 "Дон". Столкнулись сразу 14 автомобилей.

По предварительным данным, 50-летний водитель фуры Peterbilt с полуприцепом, двигаясь в северном направлении, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди двигающимся транспортом, что спровоцировало цепные ДТП еще с 13 машинами отмечается в публикации

Пострадавшие оперативно госпитализированы.

На месте ДТП работают сотрудники дорожно-патрульной службы и следственно-оперативной группы. Там же находится руководство Управления Госавтоинспекции областного ГУ МВД России.

Движение на данном участке федеральной магистрали затруднено. Для водителей оперативно организован альтернативный маршрут объезда.