Москва19 авгВести.Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло 19 августа в Ростовской области, травмы различной степени тяжести получили шесть человек, в том числе один несовершеннолетний, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.
Авария случилась днем на 940-м километре автодороги М-4 "Дон". Столкнулись сразу 14 автомобилей.
По предварительным данным, 50-летний водитель фуры Peterbilt с полуприцепом, двигаясь в северном направлении, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди двигающимся транспортом, что спровоцировало цепные ДТП еще с 13 машинамиотмечается в публикации
Пострадавшие оперативно госпитализированы.
На месте ДТП работают сотрудники дорожно-патрульной службы и следственно-оперативной группы. Там же находится руководство Управления Госавтоинспекции областного ГУ МВД России.
Движение на данном участке федеральной магистрали затруднено. Для водителей оперативно организован альтернативный маршрут объезда.