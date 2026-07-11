Москва11 июлВести.В Ростове-на-Дону водитель Porsche Cayenne не предоставил преимущества в движении и столкнулся с ВАЗ-21150. При ДТП пострадали люди, сообщили в Госавтоинспекции по региону.
В результате аварии пострадал водитель, ребенок 2014 года рождения и еще один пассажир ВАЗ-21150.
Водитель 1992 года рождения, управляя транспортным средством Porsche Cayenne, по предварительным данным, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с транспортным средством ВАЗ-21150 под управлением водитель 1987 года рожденияотмечается в сообщении
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.