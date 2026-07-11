При столкновении с Porsche в Ростове-на-Дону пострадали три человека

В Ростове-на-Дону при ДТП с Porsche пострадал ребенок и два взрослых При столкновении с Porsche в Ростове-на-Дону пострадали три человека

Москва11 июл Вести.В Ростове-на-Дону водитель Porsche Cayenne не предоставил преимущества в движении и столкнулся с ВАЗ-21150. При ДТП пострадали люди, сообщили в Госавтоинспекции по региону.

В результате аварии пострадал водитель, ребенок 2014 года рождения и еще один пассажир ВАЗ-21150.

Водитель 1992 года рождения, управляя транспортным средством Porsche Cayenne, по предварительным данным, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с транспортным средством ВАЗ-21150 под управлением водитель 1987 года рождения отмечается в сообщении

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.