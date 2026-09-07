Москва7 сенВести.Пять человек получили травмы в результате столкновение двух легковых автомобилей на трассе в Ростовской области. Об этом сообщает региональный Департамент по предупреждению и ликвидации ЧС.
ДТП с участием ВАЗ-21140 и Hyundai произошло днем 7 сентября, в понедельник, на дороге хутор Волченский — хутор Светлый.
Пострадали 5 человек, в том числе двое детей. Все госпитализированы в больницуговорится в сообщении департамента в мессенджере MAX
Прибывшие на место спасатели деблокировали двоих пострадавших и передали в руки медиков.
Детали и все обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.