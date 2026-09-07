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Пять человек госпитализированы после ДТП на трассе в Ростовской области

Трое взрослых и двое детей пострадали в ДТП в Ростовской области Пять человек госпитализированы после ДТП на трассе в Ростовской области

Москва7 сен Вести.Пять человек получили травмы в результате столкновение двух легковых автомобилей на трассе в Ростовской области. Об этом сообщает региональный Департамент по предупреждению и ликвидации ЧС.

ДТП с участием ВАЗ-21140 и Hyundai произошло днем 7 сентября, в понедельник, на дороге хутор Волченский — хутор Светлый.

Пострадали 5 человек, в том числе двое детей. Все госпитализированы в больницу говорится в сообщении департамента в мессенджере MAX

Прибывшие на место спасатели деблокировали двоих пострадавших и передали в руки медиков.

Детали и все обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.