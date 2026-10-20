Москва20 октВести.В Ингушетии в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковых автомобилей пострадали пятеро человек, включая несовершеннолетнего. Об этом сообщил республиканский главк МЧС России.
Информация об аварии поступила спасателям в 22.03 мск 19 октября. Согласно предварительным данным, в районе села Плиево произошло столкновение двух автомобилей марки Lada Priora и "ВАЗ 115".
В результате ДТП пострадали пять человек, среди пострадавших один несовершеннолетний… Доставлены в приемное отделение ИРКБ г. Назрань и приемное отделение ДРКБ г. Назраньговорится на сайте ведомства
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.