Москва20 нояВести.Пять человек, включая двое детей, пострадали в результате столкновения двух иномарок во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
ДТП с участием Kia и Lexus произошло вечером 20 ноября на 16-м километре автомобильной дороги Новая Пустошь — Невская Дубровка.
В результате ДТП пострадали пять человек. Водитель автомобиля Kia — женщина 1989 года рождения. В автомобиле Lexus пострадали водитель — женщина 1994 года рождения, а также три пассажирки 1970, 2016 и 2018 годов рожденияговорится в сообщении
По факту происшествия региональная прокуратура начала проверку.