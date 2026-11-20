Трое взрослых и двое детей пострадали в ДТП на трассе в Ленобласти

Пять человек, включая двоих детей, пострадали в ДТП в Ленобласти Трое взрослых и двое детей пострадали в ДТП на трассе в Ленобласти

Москва20 ноя Вести.Пять человек, включая двое детей, пострадали в результате столкновения двух иномарок во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

ДТП с участием Kia и Lexus произошло вечером 20 ноября на 16-м километре автомобильной дороги Новая Пустошь — Невская Дубровка.

В результате ДТП пострадали пять человек. Водитель автомобиля Kia — женщина 1989 года рождения. В автомобиле Lexus пострадали водитель — женщина 1994 года рождения, а также три пассажирки 1970, 2016 и 2018 годов рождения говорится в сообщении

По факту происшествия региональная прокуратура начала проверку.