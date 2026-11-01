Пятеро человек, включая троих подростков, пострадали в ДТП в Ленобласти

Легковой автомобиль в Ленобласти вылетел в кювет, пятеро человек пострадали Пятеро человек, включая троих подростков, пострадали в ДТП в Ленобласти

Москва1 ноя Вести.В ночь на 1 ноября в Ленинградской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пятеро человек, включая троих подростков. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Авария произошла на дороге местного значения в Кировском районе. Согласно предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и врезалась в препятствие.

В результате аварии пострадали пять человек: три подростка 2011 года рождения и два человека 2008 года рождения уточняется в канале ведомства в MAX

В МЧС отметили, что все пострадавшие направлены в больницу для обследования.