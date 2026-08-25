Трое подростков и взрослый пострадали в ДТП в Ленобласти

Четыре человека пострадали в ДТП в Ленобласти Трое подростков и взрослый пострадали в ДТП в Ленобласти

Москва25 авг Вести.В Ленинградской области легковой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся, пострадали четыре человека, в том числе трое подростков. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Авария произошла 25 августа в ЖК "Золотые Купола" в Сертолово. Предварительно установлено, что 18-летний водитель не справился с управлением, после чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся на крышу. В салоне находились трое несовершеннолетних.

Все четверо госпитализированы с различными травмами говорится в сообщении

Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.