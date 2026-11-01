Москва1 нояВести.В Кировском районе Ленинградской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, включая 11-летнюю школьницу. Об этом сообщило ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти на платформе MAX.
Отмечается, что авария произошла у дома №2 в деревне Войбокало в 23.05 31 октября. По предварительным данным, 18-летняя водитель за рулем BMW не справилась с управлением - машина съехала в кювет и врезалась в дерево.
Травмы получили сама водитель и пассажиры - 18-летний молодой человек и 11-летняя школьница. Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.
В результате ДТП пострадали трое: водитель иномарки и двое пассажиров - 18-летний юноша и 11-летняя семиклассница. Все трое госпитализированы в состоянии средней степени тяжестиговорится в публикации
В настоящее время по факту случившегося идет проверка.