В Нижнем Новгороде водитель BMW влетел в Троицкую церковь, трое пострадали BMW протаранила Троицкую церковь в Нижнем Новгороде, есть пострадавшие

Москва19 сен Вести.22-летний водитель BMW не справился с управлением и врезался в Троицкую церковь. В результате пострадали три человека, которые находись в иномарке. Об этом сообщает NN.RU, ссылаясь на региональную Госавтоинспекцию.

Отмечается, что авария произошла ночью 19 сентября. Водитель не выбрал безопасную скорость и не учел состояние дороги.

Машина влетела в Троицкую церковь. Внутри, к счастью, никого не было. Судя по кадрам, здание уцелело, следы от автомобиля остались только на фасаде отмечается в сообщении

Травмы получили водитель и две молодые пассажирки.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.