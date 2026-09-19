Москва19 сенВести.22-летний водитель BMW не справился с управлением и врезался в Троицкую церковь. В результате пострадали три человека, которые находись в иномарке. Об этом сообщает NN.RU, ссылаясь на региональную Госавтоинспекцию.
Отмечается, что авария произошла ночью 19 сентября. Водитель не выбрал безопасную скорость и не учел состояние дороги.
Машина влетела в Троицкую церковь. Внутри, к счастью, никого не было. Судя по кадрам, здание уцелело, следы от автомобиля остались только на фасадеотмечается в сообщении
Травмы получили водитель и две молодые пассажирки.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.