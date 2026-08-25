Москва25 авгВести.Уголовное дело возбуждено после ДТП в Нижнем Новгороде, в результате которого один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
ЧП произошло вечером 24 августа, во вторник, на проспекте Гагарина. Автомобиль Mazda выехал на встречную полосу и протаранил остановку с людьми. За рулем находился мужчина 1972 года рождения, предварительно, он потерял управление.
По факту ДТП следователями специализированного следственного отдела по ДТП ГУ МВД России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Смертельные травмы получила женщина 1963 года рождения. Пострадали двое молодых людей 2009-го и 2005 годов рождения и женщина 1964 года рождения. Всем оказана необходимая медицинская помощь, подростка госпитализировали.