Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП на остановке в Нижнем Новгороде После смертельного ДТП в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело

Москва25 авг Вести.Уголовное дело возбуждено после ДТП в Нижнем Новгороде, в результате которого один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

ЧП произошло вечером 24 августа, во вторник, на проспекте Гагарина. Автомобиль Mazda выехал на встречную полосу и протаранил остановку с людьми. За рулем находился мужчина 1972 года рождения, предварительно, он потерял управление.

По факту ДТП следователями специализированного следственного отдела по ДТП ГУ МВД России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Смертельные травмы получила женщина 1963 года рождения. Пострадали двое молодых людей 2009-го и 2005 годов рождения и женщина 1964 года рождения. Всем оказана необходимая медицинская помощь, подростка госпитализировали.