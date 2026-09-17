Москва17 сенВести.В центре Москвы, на Страстном бульваре, утром 17 сентября произошло ДТП с участием трех автомобилей, в котором пострадали четыре человека, сообщает РЕН.
На кадрах, которые публикует издание, видно, как легковушка врезается в автомобиль, который после удара отлетает в грузовик. При этом одна из машин практически делает сальто.
В аварии пострадали четыре человека, в том числе восьмилетняя девочка. Одна женщина находится в тяжелом состоянииговорится в публикации
Прокуратура Москвы взяла под контроль установление обстоятельств этой дорожной аварии. Там подтвердили, что есть пострадавшие, но не уточнили их количество и состояние.
В сообщении надзорного ведомства столицы в MAX говорится, что автомобиль выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение еще с двумя транспортными средствами после наезда на бордюрный камень.