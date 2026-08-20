Москва20 авгВести.В центре Санкт-Петербурга два легковых автомобиля, столкнувшись, вылетели на тротуар, где находились пешеходы. В результате шесть человек получили травмы. Об этом сообщает RT в MAX со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Две легковушки столкнулись в центре Петербурга и вылетели на тротуар с прохожими. Пострадали шесть пешеходовговорится в публикации
Очевидцы рассказали, что один из водителей пытался проехать перекресток на жёлтый сигнал светофора, что и привело к аварии.
Информация о состоянии пострадавших уточняется.
Прокуратура Центрального района города взяла под контроль выяснение всех обстоятельств ДТП.