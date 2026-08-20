В Петербурге двое пострадавших в ДТП на Невском проспекте выписаны из больницы

Двое пострадавших в ДТП на Невском проспекте выписаны на амбулаторное лечение В Петербурге двое пострадавших в ДТП на Невском проспекте выписаны из больницы

Москва20 авг Вести.В Санкт-Петербурге двое пострадавших в ДТП на Невском проспекте выписаны из Мариинской больницы и продолжат лечение амбулаторно. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению города.

По данным ведомства, выписаны 60-летняя женщина и 31-летний мужчина – им оказана необходимая помощь, их состояние позволяет лечиться дома.

Двоих пострадавших выписали из Мариинской больницы под амбулаторное наблюдение. Это женщина 60 лет и мужчина 31 года, у них зафиксированы травмы, медицинская помощь оказана и можно дома продолжать лечение цитирует источник РИА Новости

Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух автомобилей на Невском проспекте пострадали шесть человек: пятеро пешеходов на тротуаре, включая троих детей, и водитель. Следственный комитет проводит проверку по статье о нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью.